В Москве мошенники брали кредиты по фальшивым паспортам

ИТАР-ТАСС

Столичная полиция обезвредила банду мошенников, которые специализировались на получении в банках кредитов по фальшивым документам.

Одну из аферисток удалось задержать в офисе банка на улице Исаковского в момент совершения преступления. Женщина пыталась оформить кредит на сумму 225 тысяч рублей. Она предъявила паспорт сотрудникам банка, однако документ показался им подозрительным, и они сообщили в полицию.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать еще четырех подозреваемых.

Личности задержанных еще не установлены, поскольку у большинства из них документы оказались фальшивыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество".