Жительница Подмосковья взяла автокредит на 670 тысяч рублей и не вернула его

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Полицейские задержали женщину, которая присвоила себе 670 тысяч рублей, взятых в кредит на покупку машины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

4 февраля с заявлением о мошенничестве в полицию обратился сотрудник одного из столичных банков. По словам заявителя, 32-летняя жительница Московской области получила в банке автокредит для покупки иномарки на сумму 670 тысяч рублей. Однако на протяжении четырех лет выплаты по кредиту в банк не поступали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь женщине может грозить до двух лет лишения свободы.