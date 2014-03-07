Форма поиска по сайту

07 марта 2014, 18:50

Происшествия

Экс-сенатору Фетисову предъявлено обвинение в мошенничестве

Глеб Фетисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшему сенатору и владельцу "Моего банка" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в умышленном банкротстве банка с целью получения личной прибыли, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, Фетисов сначала незаконно вывел активы кредитной организации, не выполнив обязательств перед вкладчиками. Таким образом, возвращать долги в размере 6 миллиардов рублей пришлось "Агентству по страхованию вкладов".

В начале декабря прошлого года экс-сенатор продал банк. Спустя два месяца у кредитной организации отозвали лицензию.

В ходе проверки у Фетисова обнаружили незадекларированный доход в миллиард рублей.

Бывший сенатор находится под арестом до 20 апреля этого года. Следствие проверяет возможную причастность Фетисова к ряду аналогичных преступлений.

