Экс-сенатору Фетисову предъявлено обвинение в мошенничестве

Глеб Фетисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшему сенатору и владельцу "Моего банка" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в умышленном банкротстве банка с целью получения личной прибыли, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, Фетисов сначала незаконно вывел активы кредитной организации, не выполнив обязательств перед вкладчиками. Таким образом, возвращать долги в размере 6 миллиардов рублей пришлось "Агентству по страхованию вкладов".

В начале декабря прошлого года экс-сенатор продал банк. Спустя два месяца у кредитной организации отозвали лицензию.

В ходе проверки у Фетисова обнаружили незадекларированный доход в миллиард рублей.

Бывший сенатор находится под арестом до 20 апреля этого года. Следствие проверяет возможную причастность Фетисова к ряду аналогичных преступлений.