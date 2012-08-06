Бывшего главбуха сети "Эльдорадо" приговорили к 5 годам тюрьмы

ИТАР-ТАСС

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему главбуху сети "Эльдорадо" Михаилу Адвене. Он был признан виновным в неуплате налогов на 454 миллиона рублей, сообщает Росбалт.

Следствием было установлено, что Адвена вместе с сообщниками с 2004 по 2005 год подделывал налоговые декларации, включая в них заведомо ложные сведения и уклоняясь таким образом от налогов.

Рассмотрение дела в отношении бывшего главбуха "Эльдорадо" началось в Гагаринском суде осенью 2011 года. На предварительных слушаниях Адвена, находившийся под подпиской о невыезде свою вину не признал. Когда же началось рассмотрение дела по существу, Адвена исчез. Вскоре его объявили в розыск, а судебный процесс был приостановлен.

В 2012 году дело было передано на рассмотрение другому судье, и было принято решение возобновить слушания по делу в отсутствие обвиняемого. В итоге бывшего главбуха признали виновным по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен заочно, поскольку пока Адвена так и не найден.