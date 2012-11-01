"Ъ": Министр обороны может стать свидетелем по уголовному делу

Анатолий Сердюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет планирует допросить министра обороны Анатолия Сердюкова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в ОАО "Оборонсервис". До недавнего времени министр возглавлял совет директоров компании, но пока выступит в качестве свидетеля.

По данному делу уже была допрошена бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.

Следствие собирается выяснить, как уникальный 31-й Государственный проектный институт спецстроительства (ГПИСС), единственный в стране занимавшийся реконструкцией космодромов, проектированием шахтных пусковых установок, причалов подводных лодок и объектов воздушно-космической обороны, оказался среди непрофильного актива и был продан коммерсантам.

Как сообщает "Ъ", еще в апреле 2009 года сотрудники 31-го ГПИСС обратились с письмом к Сердюкову, понимая чем обернется приватизация института и его вхождение в состав холдинга ОАО "Оборонсервис". Трудовой коллектив предлагал акционировать предприятие, чтобы 100% акций перешло в собственность государства, но министра данная инициатива не заинтересовала.

