Китай выразил недовольство заявлением G7 по окружающим его морям

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Китай осудил заявление лидеров G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, сообщается на сайте МИД страны.

Лидеры G7 остаются озабоченными ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

По словам официального представителя МИД КНР Лу Кана, позиция китайской стороны по вопросам окружающих страну морей ясная и последовательная. Китай выступает за урегулирование соответствующих споров за счет переговоров и консультаций непосредственно со сторонами конфликта.

У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

