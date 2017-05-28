Китай выразил недовольство заявлением G7 по окружающим его морям

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin
Китай осудил заявление лидеров G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, сообщается на сайте МИД страны.
Лидеры G7 остаются озабоченными ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности.
По словам официального представителя МИД КНР Лу Кана, позиция китайской стороны по вопросам окружающих страну морей ясная и последовательная. Китай выступает за урегулирование соответствующих споров за счет переговоров и консультаций непосредственно со сторонами конфликта.