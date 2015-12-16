Центробанку предложили чеканить дырявые монеты

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
Центробанк России призвали начать чеканку монет с отверстиями. С соответствующим предложением выступил зампредседателя Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев, сообщают "Дни.Ру".
По мнению Соловьева, это поможет сэкономить бюджетные средства. Как пишет депутат, отверстия в монетах "помогают сэкономить металл и делают монеты легче распознаваемыми на ощупь".
Кроме того, Соловьев предлагает отказаться от чеканки монет номиналом ниже рубля, поскольку они практически не используются. Зато депутат захотел увидеть в обращении купюры в десять тысяч рублей.
Однако новаторские идеи законотворца никакого интереса у регулятора не вызвали. В Центробанке отметили, что для распознавания номинала достаточно существующих отличий в цвете и размерах монет.
Представители Банка России подняли на смех "экономию", поскольку почти все монеты изготавливаются из стали, которая и без того стоит не слишком дорого.
Таким образом, дырявых денег россияне в ближайшем будущем не увидят.