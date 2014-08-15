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Гаджеты

15 августа 2014, 17:44

Том Хэнкс выпустил приложение, имитирующее пишущую машинку

мобильные приложения Том Хэнкс

Том Хэнкс и проект приложения. Фото: facebook.com/TomHanks

Актер Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Поймай меня, если сможешь") выпустил мобильное приложение, которое имитирует пишущую машинку.

Не только дизайн, но и характерные звуки позволят пользователям iPad (на iPhone приложение не работает) почувствовать, будто у них под пальцами находится настоящая пишущая машинка. Приложение Hanx Writer бесплатное, скачать его можно тут.

Олдскульное приложение, как следует из описания AppStore, позволит окунуться в старомодный процесс создания письма. Впрочем, любой документ, благодаря современным технологиям, удастся отправить по e-mail или распечатать.

Фото: itunes.apple.com

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"С Hanx Writer вы услышите ритм своей работы, отбиваемый звуками "шух-шух" и "фит-фит-фит", - говорит о своей разработке Том Хэнкс.

Винтажную виртуальную машинку можно персонализировать. Приложение позволяет выбирать из нескольких цветов интерфейса: кнопки пишущего аппарата могут стать черными, белыми или бирюзовыми.

Том Хэнкс - обладатель двух премий "Оскар". На его счету - роли в более чем 70 фильмах и сериалах. В 2015 году должна выйти новая картина с участием Хэнкса, которая расскажет о Холодной войне

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