Операторы "большой тройки" будут скрыто повышать цены – эксперт

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Операторы сотовой "большой тройки" могут повысить тарифы, так как их выручка перестала расти. К такому выводу пришли аналитики Merrill Lynch.

Гендиректор агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов, комментируя исследование Merrill Lynch, заметил, что повышение будет происходить не явно, а за счет введения дополнительных сервисов и корректировки пакетов услуг.

"Помимо отрицательной или близкой к нулевой динамике операторы имеют еще одну проблему – рост себестоимости их услуг и рост расходов, связанных с инфляцией и удорожанием стоимости импортного оборудования. Операторы думают о новых источников дохода. Поскольку возможность роста за счет новых абонентов практически исчерпана, операторы думают, каким образом повышать доходность. Например, за счет дополнительных услуг, это основная политика операторов. Другой вариант – повышение тарифов, но это последняя для них мера. Думаю, повышение будет происходить не явным образом, а за счет дополнительных сервисов и корректировки пакетов услуг", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Операторы "большой тройки" могут повысить тарифы

Как пишут "Ведомости", операторов сдерживают несколько факторов. В частности, МТС и "Мегафон" не хотят первыми идти на такой шаг, опасаясь испортить себе репутацию.

Издание отмечает, что "Мегафон" завершил первый квартал с падением доходов, "Вымпелком" – с нулевым ростом, а выручка МТС прибавила всего 3,5 процента.

Отметим, по данным Роскомнадзора, за год количество жалоб на качество сотового сигнала увеличилось в 15 раз. Но операторы опровергают эту информацию. Чтобы получить объективную картину, Роскомнадзор проверит связь сразу в восьми регионах страны, а далее совместно с операторами начнет мониторинг по методике, которую уже испытали в прошлом году в столице. Абоненты смогут скачать на смартфон специальную программу, которая поможет оценить работу операторов, а затем передать данные в Роскомнадзор