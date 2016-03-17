Tele2 допустила около 70% нарушений при установке базовых станций

Фото: ТАСС/Виктор Лисицин

По итогам 2015 года компания Tele2 чаще других операторов мобильной связи без согласования устанавливала базовые станции, передающие радиосигнал, сообщает Агентство "Москва".

По данным столичного управления Роспотребнадзора, этой организацией допущено 67 процентов от общего количества нарушений.

"Если все остальные базовые станции, может быть, уже получили все разрешительные документы, то этот активно развивающийся оператор устанавливает базовые станции и впоследствии уже только оформляет разрешительные документы", – отметил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Сейчас Tele2 обеспечивает услугами связи территорию, на которой проживает более 90 процентов населения Москвы и Подмосковья. C момента запуска компании в октябре 2015 года мобильную сеть построили более чем в 250 населенных пунктах, в том числе в 59 ключевых городах Московской области.

В январе оператор провел масштабные работы по установке сетевой инфраструктуры, в ходе которой количество базовых станций в столичном регионе выросло на 14 процентов.