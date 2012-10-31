На Триумфальной площади задержали оппозиционеров во главе с Лимоновым

На Триумфальной площади задержаны 12 человек

Полицейские задержали Эдуарда Лимонова и еще несколько участников несогласованной со столичными властями акции оппозиции, которая проходит 31 октября на Триумфальной площади.

Как уточняет РИА Новости, в общей сложности задержаны десять человек. Среди них - член совета и исполкома "Левого фронта" Константин Косякин и девушка, которая собрала вокруг себя толпу журналистов у станции метро "Маяковская". Полицейские неоднократно просили активистку уйти с проезжей части и не мешать проходу людей, однако она не реагировала на требования.

Правоохранители призывают собравшихся разойтись и не мешать движению людей на тротуаре. Полицейские оттесняют толпу собравшихся у входа в метро "Маяковская" и вдоль Триумфальной площади до Тверской улицы.

Добавим, что на акции протеста оппозиционеры выходят традиционно 31-го числа каждого месяца. Местом их встречи становится Триумфальная площадь. Организатором мероприятия в защиту свободы демонстраций выступает Эдуард Лимонов.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности акции "Стратегия – 31" столичные полицейские несколько часов назад оцепили территорию вокруг площади, установив по периметру металлические ограждения. У метро "Маяковская" также начали дежурить сотрудники правопорядка, а дорожное движение взялись регулировать работники ГИБДД.