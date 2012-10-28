Около тысячи москвичей приняли участие в митинге против догхантеров

Фото: Москва 24

Москвичи приняли участие в митинге против догхантеров. Они требовали наказать виновных в массовых убийствах животных и закрыть пропагандирующие садизм сайты.

Организатором разрешенного митинга выступило Общественное движение "Зеленый поводок". Каждому участнику акции повязали зеленую ленточку и подарили воздушный шарик, символизирующий жизнь.

В защиту животных на митинге выступил актер Леонид Ярмольник. "То, что сегодня происходит, говорит о моральной проблеме нашего общества – мало того, что пострадали животные, пострадали и люди. Мне не важно, чем мотивируют свои поступки эти подонки, – люди, которые убивают себе подобных, не могут называться людьми", – передает ИТАР-ТАСС слова актера.

На митинге была представлена карта, на которой красными точками отмечены около сотни мест гибели собак. При этом живодеры не были найдены и не понесли наказания, несмотря на то что их действия попадают под статью "жестокое обращение с животными" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В сентябре жители западного округа столицы заявили, что в парке 50-летия Октября кто-то разбросал неизвестный яд, от отравления которым гибнут собаки. Позже в парке появились листовки с угрозами в адрес собаководов.

Организаторы митинга подсчитали, что в 2012 году в столице погибли более тысячи собак, как бездомных, так и имеющих хозяев. Среди них были собаки-поводыри, собаки-спасатели, собаки-психотерапевты, помогавшие детям с нарушениями развития.

Митинг проходил на Новопушкинской площади. В нем приняли участие около тысячи собаководов.