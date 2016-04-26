Посвященный 30-й годовщине аварии на ЧАЭС митинг прошел на Митинском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Соловьев

Митинг, посвященный 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошел на Митинском кладбище в Москве. Здесь похоронены 28 пожарных, устранявших огонь на взорвавшейся станции.

В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек. Почетная рота пожарного караула МЧС возложила цветы и венки к мемориальному комплексу.

"Никто не знал, какими могут быть последствия подобной катастрофы и как бороться с невидимым врагом, чтобы защитить граждан. Не понимали этого до конца и герои, подвиг которых мы вспоминаем в этот день уже 30 лет", – цитирует МИА "Россия сегодня" заместителя главы МЧС РФ Леонида Беляева.

26 апреля исполняется 30 лет со дня Чернобыльской аварии

На мероприятие также прибыл советник премьер-министра России, ликвидатор Чернобыльской аварии Геннадий Онищенко. Он отметил героизм 28 пожарных, тела которых покоятся на Митинском кладбище. "Они не позволили распространиться огню с четвертого энергоблока на все остальные, и тем самым минимизировали те последствия, которые сегодня и без того еще не поддаются оценке", – сказал он.

Напомним, сегодня Камерный оркестр Российского национального оркестра под руководством Владислава Лаврика даст во Врубелевском зале Третьяковской галереи благотворительный концерт для семей пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Послушать и посмотреть концерт можно на сайте "Москва онлайн". Концерт начался в 17:00, трансляция может задерживаться по техническим причинам.

По данным МЧС, в результате катастрофы на ЧАЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более трех миллионов человек.

Вследствие аварии радиоактивному загрязнению также подверглись более двух миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда страны.

Наиболее загрязненными территориями являются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.