Оппозиционный "Марш свободы" планируют провести в Москве 15 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Оппозиция планирует 15 декабря провести в Москве очередной митинг. "Марш свободы" приурочат к годовщине протестного движения.

Как заявил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, заявку на проведение акции подадут уже в конце следующей недели, сообщает "Интерфакс".

При этом некоторые оппозиционные партии не намерены принимать участие в "Марше свободы". Так, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов подчеркнул, что не видит в этом смысла.

"Будем обсуждать. Вопрос в том, какой там будет состав участников. У нас есть установка - под красными знаменами не ходить. Сомневаюсь, что мы примем участие", - отметил лидер "Яблока" Сергей Митрохин.