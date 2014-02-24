Сотрудники полиции задержали около 100 человек у Замоскворецкого суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали около человек, участвующих в несанкционированном митинге у Замоскворецкого суда, где в этот момент оглашают приговор восьмерым обвиняемым в организации беспорядков на Болотной площади, передает телеканал "Москва 24".

"Несмотря на неоднократные предупреждения полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, некоторые собравшиеся выходили на проезжую часть, а несколько человек пытались прорвать полицейское оцепление вокруг суда", - сказали в пресс- службе столичного главка МВД.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 человек были задержаны. В результате беспорядков пострадали около 70 человек, в том числе 30 полицейских.

Главное следственное управление СК РФ по Москве в тот же день возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). В рамках этого дела были задержаны 13 человек. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

В связи с амнистией в честь 20-летия принятия Конституции дело в отношении четверых участников процесса было прекращено. 19 декабря вышли на свободу Владимир Акименков, Мария Баронова, Леонид Ковязин и Николай Кавказский.