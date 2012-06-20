Обзор московских газет: 20 июня

Поправки к закону о митингах были приняты из-за того, что "власть боится роста протестной активности". Митинги в центре города "никаких проблем" москвичам не создают. Об этом заявили большинство респондентов "Левада-центра". При этом горожане не возражают, чтобы для митингов была специально выделена одна из площадей города. Столичные власти уже думают о том, где акции разрешить, а где запретить. «КоммерсантЪ»

Столичный мэр Сергей Собянин вчера распорядился скорректировать границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве, исключив из них гаражные кооперативы. Столичные власти провели ревизию кооперативов на землях ООПТ и насчитали более 300 паркингов (у 80% из них нет документов на землю). По мнению мэра, гаражные кооперативы оказались на охраняемых землях "не по вине граждан, которые получили эти участки 40-50 лет назад" (тогда ООПТ еще не было). "Ликвидировать гаражи из-за того, что было принято решение включить их в состав ООПТ, не нужно",— уточнил Сергей Собянин. Гаражным кооперативам будет дана возможность оформить право аренды занимаемых ими земель. «КоммерсантЪ»

Министерство транспорта представит в правительство предложения по созданию управляющей компании московскими аэропортами только в следующем году. Как заявил министр Максим Соколов, "этот год будет посвящен проработке вопроса, в том числе с участием международных консультантов, организационных и финансовых идей и моделей". Господин Соколов считает создание управляющей компании необходимостью, но подчеркивает, что данный вопрос "требует детального обсуждения". Глава аналитической службы "Авиапорт" Олег Пантелеев напоминает, что к концу 2012 года планировалось уже иметь в наличии схему объединения аэропортов московского авиаузла, а в следующем — привлечь управляющую компанию. В пресс-службе Минтранса уверяют, что все идет по плану: "До конца года произойдет объединение Внуково и Шереметьево, параллельно консультанты будут работать над созданием управляющей компании". «КоммерсантЪ»

Банк Москвы стал основным акционером знаменитого в столице бассейна «Чайка», ранее принадлежавшего структурам, связанным с акционерами банка и лично экс-президентом Андреем Бородиным. К спортивному объекту прилагается 2 га земли в самом дорогом районе города. «Ведомости»

«Яндекс» станет миноритарным акционером крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Он получит небольшой пакет акций сети, продав ей долю в израильском стартапе Face.com. «Ведомости»

Московские власти попросили федеральное правительство предоставить им преимущественное право покупки земельных участков на присоединяемой к Москве территории. Для этого требуется внести поправки в Градостроительный кодекс России. Об этом «Известиям» сообщил источник в мэрии. Эксперты опасаются, что в результате собственников обяжут продавать землю по заниженной стоимости и им придется массово обращаться в суды. Собеседник «Известий» объяснил, что столичные власти подготовили список предложений для упрощения градостроительной деятельности на присоединяемых к Москве территориях. Если поправки будут приняты, это ускорит и упростит процесс строительства зданий для федеральных и региональных организаций. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в правительстве России. «Известия»

В столице готовится пилотный проект по безналичной оплате парковок в центре города. Уже с 1 августа он в тестовом режиме заработает на двух городских стоянках — на улицах Петровка и Каретный Ряд (вместе — 1,1 тыс. машино-мест). Водителям предложат четыре способа оплаты: через SMS, USSD-сервис, мобильную приемную правительства Москвы и городской сайт госуслуг pgu.mos.ru. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий (ДИТ). «Известия»

Департамент информационных технологий (ДИТ) разрабатывает портал для велосипедистов. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Артем Ермолаев. Рабочее название сайта — velo.mos.ru. На нем будет представлена вся имеющаяся в столице инфраструктура для любителей этого вида транспорта: дорожки, парковки, пункты проката и мастерские. Там же будут анонсы велособытий столицы — пробегов, экскурсий и т.д. Предполагается также, что велосипедисты смогут сами прокладывать маршруты на карте портала. «Известия»

В будние дни на время бизнес-ланча в центр Москвы будут приезжать автокафе с горячей пищей экономкласса. Рестораны на колесах будут прибывать на места торговли утром, а не позднее 16.00 — возвращаться на стоянки. Как рассказал «Известиям» глава департамента торговли и услуг столичного правительства Алексей Немерюк, такой формат позволит не загромождать центр палатками. Власти ждут от бизнеса предложений по участию в проекте. «Известия»

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» по результатам первых пяти месяцев 2012 года автомобили марки LADA не вошли в топ-10 продаж легковых машин по Москве. В лидерах рейтинга уверенно держатся автомобили KIA, Nissan и Volkswagen. Всего в Москве с января по май этого года было продано 164,9 тыс. машин. За тот же период прошлого года этот показатель был меньше – автодилерам удалось реализовать 143,5 тыс. авто. Лидеры продаж за два года не изменились. «Известия»

Московское правительство обсудило проект оптовой продовольственной базы на территории «новой Москвы», через которую средние и мелкие предприниматели смогут поставлять свою продукцию столичным оптовикам. Заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Дмитрий Краснов рассказал корреспонденту «Известий», что площадь базы составит около 400 га, а не 600 га, как планировалось раньше. Впервые об идее создать кластер чиновники заговорили в конце прошлого года. Потом у департамента сменилось руководство, его возглавил Алексей Немерюк, и планы были скорректированы. Примечательно, что бюджет от этого не изменится: как и раньше, он останется на уровне несколько десятков миллиардов рублей. При этом в ведомстве не сообщили, в чем причины изменений. «Известия»

Строители платной трассы Москва-Петербург засыпают естественное русло реки Клязьма в Химкинском лесу. Изгиб реки между Шереметьевским и Международным шоссе мешал прокладке дороги и его решили спрямить. Водная артерия уже превратилась в забетонированный канал. Экологи считают, что уничтожение старого русла ставит под угрозу водоснабжение Москвы, в госкомпании «Автодор» утверждают: все работы согласованы. «Московские новости»

Выделенные городской властью на благоустройство столичных дворов муниципалам деньги распределяются неэффективно, заявляют независимые депутаты. Бюджеты принимаются в спешке, на их утверждение дается максимум две недели, за это время невозможно разобраться с тем, что действительно нужно для благоустройства района. В мэрии утверждают, что управы самостоятельно определяют время для утверждения бюджетов. «Московские новости»

Памятник Михаилу Кутузову в селе Красная Пахра Подольского района станет первым, установленным в «новой Москве». Церемония открытия пройдет 2 сентября — в дни празднования 200-летия победы в Отечественной войне. При этом 12 млн руб. на возведение монумента нашлись у сельских жителей. «Московские новости»

Москвичи сами смогут решать, как должны быть названы те или иные станции метро. Об этом корреспонденту «ВМ» сообщили вчера в пресс-службе Градостроительного комплекса. Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительства и строительной политики Марта Хуснуллин, в ближайшее время будет создан специальный сайт, на котором москвичи смогут проголосовать за или против того или иного наименования станции столичной подземки. «Вечерняя Москва»