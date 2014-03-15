В центре Москвы завершились митинги в поддержку жителей Крыма

В центре Москвы прошло шествие в поддержку Крыма и против фашизма

Акции в поддержку жителей Крыма, которые проходили 15 марта в центре Москвы, завершились. В ходе проведения мероприятий серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В полиции также уточнили, что несколько человек были задержаны за использование нацисткой символики - они несли флаги третьего рейха.

По сведениям ГУ МВД по Москве, акция в поддержку Крыма и против фашизма собрала порядка 15 тысяч человек, марш противников присоединения Крыма к России - 3 тысяч.

С 13.00 до 15.00 в Новопушкинском сквере состоялся митинг с участием порядка тысячи человек. С 14.00 до 15.00 организаторы марша противников присоединения Крыма к России провели шествие по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. С 15.00 до 18.00 прошел митинг по левой стороне проспекта Сахарова, на участке от Бульварного до Садового кольца.

Также с 14.00 до 15.00 прошло шествие по маршруту улица Неглинная – Рахмановский переулок – улица Петровка – площадь Революции. А с 15.00 до 17.00 на площади Революции между сквером и гостиницей "Метрополь" прошел митинг, с заявленным количеством участников до двух тысяч человек.

Порядок на массовых мероприятиях обеспечивали примерно три тысячи полицейских, дружинников и военнослужащих внутренних войск.

На данный момент движение в центре города полностью открыто.