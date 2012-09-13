Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2012, 17:34

Политика

Из-за митингов в выходные в центре Москвы ограничат движение

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением митингов и шествий в центральной части Москвы 15 сентября будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

Так, с 1.00 и до окончания мероприятий движение закроют по проспекту Академика Сахарова, на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевская.

В субботу с 11.00 до 16.00 будут перекрыты Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, Большой Путинковский переулок, а также проспект Академика Сахарова на участке от Тургеневской площади до улицы Садовая-Спасская.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, 16 сентября в связи с проведением спортивных мероприятий с 17.00 часов и до их окончания будет ограничено движение транспорта по Хамовническому валу, а также Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Ссылки по теме


митинги Бульварное кольцо проспект Сахарова перекрытие дорог трафик

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика