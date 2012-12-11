Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря 2012, 21:52

Политика

Столичные власти предложили оппозиции два новых маршрута

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы предложили оппозиционерам еще два варианта проведения "Марша свободы" 15 декабря.

Как сообщает РИА Новости, первый маршрут – от Трубной площади по бульварам до станции "Кропоткинская", а второй – по Якиманке на Болотную площадь, откуда люди будут расходится в сторону "Новокузнецкой" и "Третьяковской".

Напомним, 5 декабря столичная мэрия рассмотрела заявку оппозиции на проведение "Марша свободы" 15 декабря и предложила маршрут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в ответ на это заявил, что они будут добиваться окончания марша на одной из центральных площадей.

Кроме того, 11 декабря Удальцов заявил, что готовит "новогодние сюрпризы" на марше 15 декабря.

митинги акции Сергей Удальцов мэрия Москвы марши

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика