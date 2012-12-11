Столичные власти предложили оппозиции два новых маршрута

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы предложили оппозиционерам еще два варианта проведения "Марша свободы" 15 декабря.

Как сообщает РИА Новости, первый маршрут – от Трубной площади по бульварам до станции "Кропоткинская", а второй – по Якиманке на Болотную площадь, откуда люди будут расходится в сторону "Новокузнецкой" и "Третьяковской".

Напомним, 5 декабря столичная мэрия рассмотрела заявку оппозиции на проведение "Марша свободы" 15 декабря и предложила маршрут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в ответ на это заявил, что они будут добиваться окончания марша на одной из центральных площадей.

Кроме того, 11 декабря Удальцов заявил, что готовит "новогодние сюрпризы" на марше 15 декабря.