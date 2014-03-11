Власти Москвы согласовали проведение шествия в центре города

Оппозиционное шествие в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы дали согласие на проведение 15 марта шествия оппозиции под названием "Марш мира". Оно пройдет по бульварам и закончится с митингом на проспекте Сахарова.

Как сообщил агентству "Интерфакс" глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров, представители мэрии Москвы встретятся с оргкомитетом акции для обсуждения деталей проведения шествия и митинга.

Он добавил, что с оргкомитетом предстоит согласовать численность участников акции.

"В заявке было указано 50 тысяч - это явно неподъемная для них цифра, я думаю, что организаторы сами это понимают", - отметил Майоров.

Напомним, 15 марта оппозиция собирается организовать так называемое антивоенное шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с последующим митингом. Акцию организует "Комитет протестных действий", который объединяет ряд внесистемных оппозиционных партий и движений. Митинг планируется провести с 15.00 до 18.00