10 сентября 2012, 12:23

Политика

Оппозиция официально отказалась от митинга вне Садового кольца

Фото: ИТАР-ТАСС

Оппозиция официально отказалась от маршрута "Марша миллионов" 15 сентября, предложенного властями.

"Сегодня подаем отказ в мэрию на предложение перенести Марш с Тверской улицы на Фрунзенскую набережную. Нас устроит маршрут только в пределах Садового", – сообщил оппозиционер Сергей Удальцов в своем блоге в Twitter.

Напомним, организаторы "Марша миллионов" планировали пройти от Белорусского вокзала по Тверской до Боровицких ворот, где должен был состояться митинг. Cтоличная мэрия предложила оппозиции альтернативный маршрут : от "Лужников" до Андреевского моста с митингом на Фрунзенской набережной.

