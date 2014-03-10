Форма поиска по сайту

10 марта 2014, 14:33

Политика

В центре Москвы проходит митинг в поддержку русскоязычных крымчан

Фото: ГИА "Москва медиа"

Москвичи собрались на акцию русскоязычных украинцев в Новопушкинском сквере. Как сообщает корреспондент телеканала "Москва 24", на площадке собрались люди с георгиевскими ленточками, воздушными шарами цветов российского триколора и российскими флагами. Акция проходит под лозунгом "Своих не бросаем".

Сквер оцеплен, проход на митинг осуществляется через рамки металлоискателей.

Это не первое подобное мероприятие. Митинги в поддержку русскоязычных украинцев и Крыма ранее проходили в Москве и других городах страны.

