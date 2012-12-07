Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Акции

07 декабря 2012, 21:03

Власти Москвы обсудят маршрут "Марша свободы" на следующей неделе

митинги акции Сергей Удальцов мэрия Москвы марши

Фото: ИТАР-ТАСС

На следующей неделе власти Москвы планируют обсудить маршрут акции "Марш свободы" с его организаторами. Само мероприятие запланировано на 15 декабря.

Ранее оппозиционеры подали в столичную мэрию заявку о проведении шествия, но власти не согласовали указанный в ней маршрут. Мэрия предложила провести "Марш" от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, сообщает РИА Новости.

"Будем добиваться, чтобы Марш завершился на одной из центральных площадей", – прокомментировал ситуацию координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, оппозиция просит согласовать маршрут акции протяженностью не менее четырех километров.
Городские власти готовы одобрить новый маршрут, но перед этим намерены рассмотреть все возможные варианты, а также согласовать с ГИБДД улицы, которые придется перекрыть. Майоров заявил о необходимости подобрать площадь, которая бы смогла вместить до 50 тысяч участников "Марша свободы".

Организаторы хотят приурочить очередное шествие к годовщине начала массовых выступлений, которые проходят под лозунгом "За честные выборы".

Добавим, что 15 декабря в городе запланировано еще несколько мероприятий, в том числе одно шествие.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать