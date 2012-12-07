Власти Москвы обсудят маршрут "Марша свободы" на следующей неделе

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На следующей неделе власти Москвы планируют обсудить маршрут акции "Марш свободы" с его организаторами. Само мероприятие запланировано на 15 декабря.

Ранее оппозиционеры подали в столичную мэрию заявку о проведении шествия, но власти не согласовали указанный в ней маршрут. Мэрия предложила провести "Марш" от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, сообщает РИА Новости.

"Будем добиваться, чтобы Марш завершился на одной из центральных площадей", – прокомментировал ситуацию координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, оппозиция просит согласовать маршрут акции протяженностью не менее четырех километров.

Городские власти готовы одобрить новый маршрут, но перед этим намерены рассмотреть все возможные варианты, а также согласовать с ГИБДД улицы, которые придется перекрыть. Майоров заявил о необходимости подобрать площадь, которая бы смогла вместить до 50 тысяч участников "Марша свободы".

Организаторы хотят приурочить очередное шествие к годовщине начала массовых выступлений, которые проходят под лозунгом "За честные выборы".

Добавим, что 15 декабря в городе запланировано еще несколько мероприятий, в том числе одно шествие.