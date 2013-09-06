Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября 2013, 20:25

Политика

Концерт в поддержку Алексея Навального проходит на проспекте Сахарова

На проспекте Сахарова проходит концерт в поддержку Алексея Навального

На проспекте Сахарова проходит концерт в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального.

Мероприятие, организованное его штабом, началось примерно в 17.30. По данным столичного ГУ МВД, участие в нем принимает около двух тысяч человек.

Проход на концерт организовали через рамки металлоискателей со стороны площади трех вокзалов, из-за чего зрителям приходилось долго идти до места проведения концерта, сообщает телеканал "Москва 24".

На сцене играют музыканты, туда также выходят и представители штаба Алексея Навального, чтобы перед выборами пообщаться со своими избирателями.

Напомним, в пятницу в Москве проходят акции в поддержку нескольких кандидатов в мэры. Митинг-концерт в поддержку Сергея Собянина прошел в спорткомплексе "Олимпийский", ЛДПР провела митинг в поддержку своего кандидата Михаила Дегтярева на Поклонной горе, а представители КПРФ провели митинг в поддержку Ивана Мельникова на площади Революции.

Сюжет: Выборы мэра Москвы
митинги Алексей Навальный

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика