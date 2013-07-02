Около 2 тысяч ученых приняли участие в митинге против реформы РАН

Фото: ИТАР-ТАСС

В митинге против реформы Российской академии наук приняли участие по разным данным от 1,5 до 2 тысяч человек. Акция прошла во вторник, 2 июля, во дворе здания РАН на Ленинском проспекте.

Митинг прошел во дворе здания Академии наук на Ленинском проспекте, поэтому ее согласование не требовалось. Протестующие держали в руках плакаты и транспаранты с критикой планов по реформе РАН. Некоторые из них также держали в руках лозунги с требованием отправить в отставку министра образования и науки России Дмитрия Ливанова, сообщает "Интерфакс".

В митинге участвовали работники различных научных центров и институтов академии наук. Ученые требуют приостановить рассмотрение законопроекта о реформе РАН и провести его широкое обсуждение с научной общественностью.