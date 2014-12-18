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Москва 24

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18 декабря 2014, 06:23

За сутки в метрополитене полиция задержала 40 мигрантов-нелегалов

мигранты депортация задержание иностранные граждане мигрант-2014

Фото: ТАСС

Полиция метрополитена за последние сутки задержала более 1300 граждан из Средней Азии и государств СНГ. Рейды проводились в рамках операции "Мигрант-2014", сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

40 из них привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда либо пребывания в РФ. Материалы в отношении этих лиц направлены в УФМС по Москве, и принято решение о выдворении их за пределы РФ.

Всего выявлено 98 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Установлен один иностранный гражданин, подозреваемый в совершении преступления, и задержан еще один находящийся в федеральном розыске.

Полицейскими метрополитена за период операции проверено 1648 различных объектов, в том числе объектов ГУП "Московский метрополитен", места концентрации иностранных граждан. Регулярно проверяется подвижной состав линий метрополитена с наибольшим скоплением иностранных граждан.

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