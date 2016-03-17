Сегодня в СМИ: расследование убийства Немцова и спрос на мельдоний

Фото: m24.ru

Власти потратят 3,6 млрд рублей на масштабное расширение сети дорожных камер

Столичные власти начали подведение итогов беспрецедентно масштабного конкурса: на тендере будет отобран поставщик 600 новых камер для фиксации нарушений ПДД, пишет "Коммерсантъ".

Таким образом, городской парк автоматических комплексов увеличится практически вдвое. При этом мэрия не намерена закупать оборудование, как было ранее, а возьмет его в аренду и готова выплачивать победителю конкурса за это 60 миллионов рублей в месяц в течение шести лет.

Участники рынка назвали условия конкурса жесткими и подозревают, что тендер готовился для конкретной компании.

Обвиняемых в убийстве Бориса Немцова взяли по случайному звонку

Как стало известно "Коммерсанту", оперативно выявить и задержать предполагаемых убийц Бориса Немцова невольно помог один из них – Анзор Губашев.

После совершения преступления он сделал случайный звонок через нелегально купленную специально "под убийство" сим-карту и таким образом засветился сам и вывел следствие на других фигурантов.

Между тем на предстоящем процессе тему мобильных переговоров, скорее всего, будет использовать в своих целях уже защита: следствию так и не удалось выяснить, сколько незарегистрированных трубок было у обвиняемых и кто именно использовал их в момент убийства.

Для мигрантов будет запущен оператор Sim Sim

В конце марта на сети "Вымпелкома" заработает полноценный виртуальный оператор мобильной связи (MVNO — mobile virtual network operator). Им станет новая "дочка" оператора "Сим Телеком", которая будет оказывать услуги для мигрантов под брендом Sim Sim, сообщает "Коммерсантъ".

Этот оператор уже обслуживает 100 тысяч абонентов и, по прогнозу аналитиков, сможет привлечь еще 30 тысяч клиентов к концу года.

Российские банки подверглись атаке хакеров

Сотни российских банков во вторник подверглись хакерской атаке – на электронные адреса сотрудников рассылались вредоносные письма, сообщила "Лаборатория Касперского" и подтвердил ЦБ, пишут "Ведомости".

По данным "Лаборатории Касперского", особенностью этой атаки стало то, что киберпреступники впервые выдавали себя за FinCert. Вредоносные письма сотрудникам банков рассылались фактически от имени Центробанка.

В аптеках зафиксировали резкий рост спроса на мельдоний

В аптечном пункте Госдумы, после того как разразился допинговый скандал, отметили ажиотажный спрос на мельдоний. Некоторые аптечные сети рассказали РБК, что в марте спрос на него существенно вырос.

После допингового скандала с российскими спортсменами мельдоний, ставший его причиной, пользуется ажиотажным спросом в аптечном киоске Госдумы, рассказала "Интерфаксу" работница аптечного киоска нижней палаты парламента.

По ее словам, раньше в аптеке заказали одну коробку этого препарата, а сейчас "не успевают завозить". Она добавила, что в среду, 16 марта, была продана последняя коробка, а новая партия заказана на пятницу.

В списках невыездных числится почти 780 тысяч должников

Списки невыездных достигли рекордных размеров. Сейчас красный свет на границе включен почти для 780 тысяч человек, пишет "Российская газета".

Общий долг всех, кому нет хода за пределы Отечества, составляет 660 миллиардов рублей. Таковы данные за январь – самые свежие, что пока есть.

Всего же, по данным Федеральной службы судебных приставов России, за год в списках невыездных побывало почти полтора миллиона граждан. Это в полтора раза больше, чем было в 2014 году. Списки невыездных растут даже несмотря на то, что наши люди по целом ряду причин гораздо реже стали ездить за границу.

Россияне сократили расходы на ювелирные изделия

В феврале россияне, посещая ювелирный магазин, оставляли там в среднем от 8 тысяч до 30 тысяч рублей. В пересчете на курс ЦБ примерно от 106 до 400 долларов. Три года назад 80 процентов россиян покупали ювелирные изделия на 300 долларов и более, то есть нижняя планка начиналась с 9,5 тысячи рублей, сообщает "Российская газета".

Такая экспертная оценка была озвучена самими ювелирами на отраслевой конференции "Рынок драгоценных металлов и ювелирных изделий. Насущные вызовы и перспективы развития".

Тогда же и выяснилось, что трое из четырех россиян по-прежнему ставят по главу угла не бренд, а стоимость украшения. При этом у людей сложилось впечатление, что найти вставку из природного камня довольно трудно, а купить такое изделие слишком дорого.