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10 декабря 2014, 13:14

Полиция задержала более 500 мигрантов на юге Москвы

мигранты депортация задержание иностранные граждане мигрант-2014

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Полиция задержала более 500 граждан из Средней Азии и государств СНГ на юге Москвы. Рейды проводились 9 декабря в рамках операции "Мигрант-2014", сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Оперативники проверили 53 автостоянки и гаража, три промышленные зоны, две стройплощадки, а также рынки и общежития – всего 969 объектов.

97 человек привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда либо пребывания в РФ, еще 12 задержанных подозреваются в совершении преступлений. Кроме того, суд вынес решение о депортации 91 иностранного гражданина.

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Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году 19 тысяч иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Столичная полиция также выявила 1.2 тысячи случаев организации нелегальной миграции.

Кроме того, в 2014 году полиция вместе с правительством Москвы выявила 5 тысяч правонарушений, связанных с нелегальной торговлей. Еще 46 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушения в сфере пассажирских перевозок.

Сергей Собянин поручил продолжить активные мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной миграции, а также попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности.

Отметим также, мэр Москвы открыл новое специальное учреждение временного содержания мигрантов вблизи деревни Сахарово в Новой Москве. По его словам, до этого учреждение было рассчитано на 400 мест, теперь оно вмещает до тысячи человек.

С 1 января 2015 года вступят в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее. Для реализации этих полномочий будет создан специальный Миграционный центр, работающий по принципу "одного окна".

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