В московской квартире были зарегистрированы 333 мигранта

Суд признал незаконной регистрацию в московской квартире 333 мигрантов

В одной из квартир Бибирево были зарегистрированы 333 мигранта из Средней Азии. По документам, они проживали на площади 44,7 квадратных метров вместе с семьей собственника – московского предпринимателя.

Факт постановки на миграционный учет в ходе проверки выявила Бутырская межрайонная прокуратура. Мигранты получили регистрацию в нарушение федерального законодательства из-за невозможности проживания такого количества человек на указанной жилой площади, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление о признании незаконной постановки на учет отделом УФМС по району Бибирево. Бутырский суд удовлетворил требования в полном объеме. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.