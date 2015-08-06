Москвичи стали лучше относиться к мигрантам и возненавидели заторы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москвичи стали гораздо терпимее относиться к мигрантам, а главной проблемой столицы считают дорожные заторы. Гораздо меньше жители столицы стали жаловаться на низкие заработки и нехватку жилья, следует из опроса общественного мнения, проведенного "Левада-центром".

Возглавляют список дорожные заторы, которые, по мнению респондентов, меньше не становятся. Они волнуют 6,05% москвичей. На втором месте - высокие цены, особенно на товары первой необходимости, которые беспокоят 4,8% опрошенных.

А вот проблемы с засильем мигрантов волнуют москвичей практически в два раза меньше, чем два года назад - 4% опрошенных.

За последние восемь лет серьезно возросло недовольство горожан плохими дорогами (2,05%), грязными улицами (2,7%) и общим уровнем загрязнения воздуха (1,8%).

С другой стороны, горожане можно сказать восхищены работой систем образования и здравоохранения (всего полпроцента недовольных), практически перестали жаловаться на несправедливое распределение доходов в обществе (0,06%) и работу общественного транспорта (1,4%).

Интересно, что по мнению москвичей, в городе практически удалось побороть коррупцию. О ней вспомнил лишь каждый сотый опрошенный. Также опрос свидетельствует, что почти все горожане считают, что в столице практически нет проблем с преступностью (0,03% недовольных).

В опросе приняли участие 875 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 4,1 процента.