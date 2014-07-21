Российские борцы выиграли престижный турнир в Польше

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Российские борцы греко-римского стиля Юрий Денисов и Евгений Салеев завоевали золото на мемориале Владислава Пытлясинского. Соревнования прошли в польском городе Гданьск, сообщает пресс-служба Федерации борьбы России.

Денисов одержал победу в категории до 71 килограмма, одолев немца Маттиаса Маага, а Салеев в весе до 80 килограммов сломил сопротивление белоруса Виктора Сасуновского.

Кроме того, россияне завоевали две серебряные медали и одну бронзовую.

Ивай Куйлаков поднялся на вторую ступень пьедестала в весе до 59 килограммов, Виталий Щур стал вторым в весе свыше 130 килограммов, а Рамазан Абачараев стал бронзовым призером в категории до 80 килограммов.