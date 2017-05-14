Форма поиска по сайту

14 мая 2017, 23:58

В мире

Постпред США при ООН прокомментировала возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Фото: Douliery Olivier/ABACA USA/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только после того, как глава КНДР изменит курс действий. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Комментируя очередные ракетные испытания КНДР, Хейли подчеркнула, что Ким Чен Ын может выдвигать какие угодно условия, однако, встреча с президентом США не состоится до тех пор, пока северокорейский лидер не примет условия Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном при "подходящих условиях". Тогда же президент США потребовал от Северной Кореи "проявить признаки добросовестности".

При этом официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заверил, что в настоящее время предпосылок для встречи двух лидеров нет из-за провокаций со стороны Северной Кореи.

