Постпред США при ООН прокомментировала возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Фото: Douliery Olivier/ABACA USA/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только после того, как глава КНДР изменит курс действий. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.
Комментируя очередные ракетные испытания КНДР, Хейли подчеркнула, что Ким Чен Ын может выдвигать какие угодно условия, однако, встреча с президентом США не состоится до тех пор, пока северокорейский лидер не примет условия Вашингтона.
При этом официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заверил, что в настоящее время предпосылок для встречи двух лидеров нет из-за провокаций со стороны Северной Кореи.