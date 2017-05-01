Приглашение Дутерте в США стало неожиданностью для Госдепа

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон, предварительно не поставив в известность Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

Ведомства оказались застигнутыми врасплох действиями американского лидера, и теперь готовятся в конфиденциальном порядке выразить свой протест. Как заявили в Госдепартаменте и СНБ, такое приглашением неминуемо вызовет критику со стороны правозащитных организаций, обвиняющих власти Филиппин в расправах.

В субботу, 29 апреля, Дональд Трамп и Родриго Дутерте побеседовали о наиболее актуальных вопросах региональной безопасности, включая ситуацию вокруг КНДР. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что разговор проходил в "дружелюбной" обстановке.