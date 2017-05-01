Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая 2017, 09:18

В мире

Приглашение Дутерте в США стало неожиданностью для Госдепа

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон, предварительно не поставив в известность Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

Ведомства оказались застигнутыми врасплох действиями американского лидера, и теперь готовятся в конфиденциальном порядке выразить свой протест. Как заявили в Госдепартаменте и СНБ, такое приглашением неминуемо вызовет критику со стороны правозащитных организаций, обвиняющих власти Филиппин в расправах.

В субботу, 29 апреля, Дональд Трамп и Родриго Дутерте побеседовали о наиболее актуальных вопросах региональной безопасности, включая ситуацию вокруг КНДР. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что разговор проходил в "дружелюбной" обстановке.

международные отношения США Филиппины Дональд Трамп Родриго Дутерте жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика