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Свежая пресса

23 августа 2012, 11:41

В московское метро поставляли изношенное оборудование

метрополитен нарушения свежая пресса

В "подземке" нашли опасный контрафакт. Московская прокуратура проверяет поставщиков оборудования для столичного метро. Электроприводы были собраны из устаревших деталей и могли стать причиной пожара или серьезной аварии

Прокуратура Московского метрополитена проводит проверку по факту обнаружения в столичной подземке контрафактного оборудования. Предположительно, в метро завезли детали 30-40-летней давности. Их использование могло привести к авариям и человеческим жертвам.

Тендер в конкурсе на поставку деталей на станции "Марьино", "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово" в июле 2011 года выиграло ООО "Спецзащита", сообщают "Известия".

На полученном оборудовании указан производитель – ЗАО "Тулаэлектропривод". Однако на заводе уверяют, что не занимались выпуском деталей для столичной подземки.

"ООО "Спецзащита" не является дилером ЗАО "Тулаэлектропривод". У тульского предприятия два официальных дилера, и ни у одного из них ООО "Спецзащита" не закупало оборудование", - подчеркнул представитель завода.

В ближайшее время будет проведена техническая экспертиза изъятого оборудования.

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