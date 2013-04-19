Как изменится столичное метро к 2020 году

Развитие Московского метрополитена до 2020 года

До 2020 года в Москве откроют 78 новых станций метро, протяженность линий составит 160 километров. Такие задачи стоят перед строителями по программе развития подземки.

В итоге должно остаться лишь 7 процентов москвичей, живущих не в пешей доступности метро, против нынешних 20 процентов. То есть 93 процента жителей столицы получат шаговый доступ к станциям метрополитена. Где и когда будут открываться новые участки подземки, и как будут выглядеть будущие станции? Сетевое издание М24.ru напоминает обо всех планах по строительству метро на ближайшие годы.

2013

К концу года в столице планируют открыть сразу несколько новых станций метро, а также второй выход станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии - его откроют в октябре. Первой – в ноябре - введут в эксплуатацию станцию "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии. Столичные власти намерены открыть новую станцию одновременно со стадионом. Планируется, что в интерьерах вестибюлей будет использована спортивная тематика. Проект станции предусматривает строительство двух выходов к стадиону, транспортно-пересадочного узла и парковки на 4 тысячи машино-мест.

Эскиз станции "Спартак" Фото: rosmetrostroy.ru

Ее сооружение велось одновременно с участком "Октябрьское поле" — "Планерная", открытом в конце 1975 года. Но после от нее отказались, а каркас был засыпан. Во время строительства станция носила проектное название "Волоколамская". Под этим названием она и оставалась в виде задела более 30 лет. В декабре 2012 года начались работы по обустройству стройплощадки для расконсервации станции и строительства вестибюлей.

Эскиз станции "Деловой центр" Фото: rosmetrostroy.ru

В декабре 2013 года запланировано открытие первой очереди Калининско-Солнцевской линии. После этого будет запущено челночное движение поездов от "Парка Победы" до "Делового центра". На станции "Деловой центр" уже ведутся отделочные работы. Планируется, что в 2015 году этот участок соединят с Калининско-Солнцевской линией метро перегоном "Третьяковская" - "Деловой центр". Участок длиной 2,5 километра начали сооружать еще в 2011 году.

Эскиз станции "Битцевский парк" Фото: rosmetrostroy.ru

Также в декабре будут открыты и две станции Бутовской линии – "Битцевский парк" и "Лесопарковая". На этом участке будут курсировать укороченные поезда, из-за небольшой длины платформ на строящихся станциях - она составляет 92 метра. Специалисты утверждают, что это не скажется на удобстве пассажиров, кроме того, такой подход позволяет экономить средства и сокращать сроки строительства.

Эскиз станции "Котельники" Фото: rosmetrostroy.ru

Кроме того, на декабрь назначено открытие нового участка Таганско-Краснопресненской линии до Котельников. На нем будет расположено три станции: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Впервые проект продления линии за Новорязанское шоссе в область возник в конце 2010 года. Толчком к этому стал пересмотр отношения правительства Москвы к задаче транспортной интеграции с ближним Подмосковьем. Для удобства жителей области запроектирован объединенный с метро транспортно-пересадочный узел, включающий автостанцию, торгово-развлекательный комплекс и перехватывающую парковку на 4100 машино-мест. Ожидается, что новые станции значительно уменьшат нагрузку на "фиолетовую" линию метрополитена.

2014

План станции "Румянцево" Фото: mosinzhproekt.ru

В 2014 году значительно удлинится Сокольническая линия метро. Здесь планируют открыть участок от станции "Юго-Западная" до станции "Румянцево". Его протяженность составит почти пять километров. Благодаря продлению линии планируется снизить нагрузку на улично-дорожную сеть на западе и юго-западе столицы. Кроме того, рассматривается возможность ее продления до деревни Саларьево. Проект начали реализовывать в апреле 2012 года. На сегодня Сокольническая линия является не до конца загруженной и имеет небольшой запас по пропускной способности. При этом станция метро "Юго-Западная" является одной из самых перегруженных в городе. Станция "Румяцево" будет размещена на территории Новомосковского административного округа и даст возможность воспользоваться метрополитеном жителям района Солнцево. Помимо открытия новых станций, на ноябрь 2014 года запланирован ввод в эксплуатацию второго вестибюля станции "Международная" Филевской линии.

Проект станции "Бутырская" Фото: rosmetrostroy.ru

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируется открыть к декабрю 2014 года. На участке длиной 10,3 километра будет построено шесть станций — "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" (с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую линию), "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Ввод нового участка запланирован на декабрь. Кроме того, в 2013 году будет подготовлен проект транспортно-пересадочного узла у станции "Петровско-Разумовская", который соединит линию метро, железнодорожную ветку и общественный транспорт, а у станции "Селигерская" будет построен автовокзал. Также планируется продление участка от "Селигерской" в сторону поселков Северный и Лианозово.

2015

Проект станции "Петровский парк" Фото: rosmetrostroy.ru

2015 год запомнится москвичам открытием участков Третьего пересадочного контура метро - второго кольца подземки. Первый участок - северо-западный – будет сдан в 2015 году. Его общая протяженность составит 13,7 километров, на нем будет расположено шесть станций: "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "Ходынское поле", "Хорошевская", "Шелепиха", а также достраиваемая станция "Деловой центр". Также до конца 2015 года планируется ввести к эксплуатацию участок длиной в 7,5 километров от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская", в его составе заработают три новых станции. Их планируется ввести в эксплуатацию в декабре, а на октябрь назначено открытие второго вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

Проект станции "Суворовская" Фото: rosmetrostroy.ru

Кроме того, в 2015 году будет открыта новая станция Кольцевой линии – "Суворовская". Она запроектирована на действующем участке между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" в целях создания пересадочного узла со станцией "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Эта станция под названием "Площадь Коммуны" была запроектирована еще при строительстве линии, но к ее сооружению не приступили, а в начале 1990-х годов были заморожены. В конце 2011 года начались работы по восстановлению стройплощадки станции.

2016

Проект станции "Некрасовка" Фото: rosmetrostroy.ru

В 2016 году лидером по числу новых станций станет Юго-восток Москвы. В декабре здесь откроют Кожуховской линии. Протяженность нового радиуса метро составит порядка 16 км, на нем расположится семь станций: "Нижегородская улица", "Окская улица", "Ферганская улица", "Косино", "Салтыковская улица", "Косино-Ухтомская" и "Некрасовка". Новая ветка метров свяжет район Некрасовка с центром Москвы и пройдет параллельно существующей Таганско-Краснопресненской линии (эти ветки будут пересекаться в районе Лермонтовского проспекта). Кожуховская линия потянется до "Авиамоторной" Калининской линии, на которой будет организована одноименная пересадочная станция. Кожуховская линия пройдет через районы, которые сейчас не обеспечены метро. Ей ежедневно будут пользоваться более 1,2 миллионов человек. На ветке также запланирована организация пересадочных узлов с Рязанским и Горьковским направлениями и Малым кольцом Московской железной дороги, добавляется в материале.

Проект станции "Рижская" Фото: rosmetrostroy.ru

Кроме того, на декабрь 2016 года запланировано открытие северо-восточного участка Третьего пересадочного контура. В него войдут станции станция "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Электрозаводская" и "Лефортово". Это самый длинный участок ТПК: его протяженность более 10 километров. Напомним, что до завершения строительства второго кольца подземки его отдельные участки будут использоваться как хордовые направления.

2017

Проект станции "Нижегородская" Фото: rosmetrostroy.ru

В 2017 году продолжатся работы по строительству большого кольца метро. К декабрю должен быть достроен восточный участок Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Каширская" до станции "Нижегородская улица". Длина этого отрезка составит ровно 10 километров, на нем будут построены четыре станции. Кроме того, будет открыт участок Калининско- Солнцевской линии: "Парк Победы" – "Раменки" – ТПК.

2018



В ноябре 2018 года строители планируют сдать в эксплуатацию юго-западный участок второго кольца от станции "Проспект Вернадского" до станции "Кунцевская", а также южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского". Их общая длина составит почти 14,5 километров, на отрезке планируется соорудить шесть новых станций. Это будут конечные участки ТПК, которые полностью замкнут кольцо. К этому времени новая линия будет обеспечивать пересадку с одной ветки метро на другую без использования перегруженных центральных узлов. У пассажиров появится альтернативный маршрут – им не придется тратить время на поездку в центр, чтобы сделать там пересадку и выехать в обратном направлении.

Проект станции "Технопарк" Фото: rosmetrostroy.ru

Кроме того, на декабрь 2018 года назначено открытие новой станции Замоскворецкой линии "Технопарк". Она будет построена между "Автозаводской" и "Коломенской" на территории завода "ЗИЛ". Идея строительства станции возникла в 2004 году, как часть проекта застройки территории завода. ЗИЛ хотят превратить в городской квартал жилыми домами, деловыми объектами и парковой зоной. В рамках проекта планируется создание на бывшей территории завода полноценной транспортной системы. Помимо новой станции метро полуостров обеспечат автобусами и маршрутными такси, построят транспортно-пересадочный узел, связанный с железной дорогой.

2019





Фото: mos.ru

Две новые станции Замоскворецкой линии – "Беломорская" и "Улица Дыбенко" будут открыты в декабре 2019 года. Таким образом, "зеленую" ветку продлят на 2,7 километра - до МКАД. Станция "Улица Дыбенко" с двумя подземными вестибюлями будет расположена вблизи строений 34-38 по одноименной улице. На основе станции рассматривается возможность организации транспортно-пересадочного узла. Она улучшит транспортное обслуживание районов Левобережный и Ховрино, где проживает 140 тысяч человек. Станция окажется в зоне пешеходной доступности для 80 процентов жителей района, время в пути сократится на 20 минут. Проектируемая станция "Беломорская улица" будет расположена на пересечении одноименной улицы с улицей Смольная.

2020





Фото: ИТАР-ИТАСС

Конечным событием программы развития метро должно стать открытие хордовой линии вдоль Калужского шоссе на территории большой Москвы. Ее пуск намечен на декабрь 2020 года. Новая ветка будет сооружена в парламентском центре и будет начинаться со станции метро "Проспект Вернадского". Проектировать хорду подземки начнут после 2015 года. Кроме того, после 2020 года станция метро может открыться в районе поселения Рублево-Архангельское на западе Московской области - этот район рассматривается как одна из площадок для размещения международного финансового центра. Однако пока эти планы находятся только в теории.