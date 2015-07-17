Туристка из Италии пострадала в московском метро, делая селфи

Фото: ТАСС

В Москве 60-летняя туристка из Италии попала в одну из больниц с подозрением на черепно-мозговую травму, после того как пыталась сделать неудачное селфи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на московском метрополитене.

Инцидент произошел на ступенях перехода на станции метро "Киевская". Туристка решила оценить архитектуру московской подземки и сфотографироваться на лестнице станции. Запрокинув голову назад, женщина пыталась сделать селфи, но вместо этого потеряла равновесие и упала с высоты 3-х метров.

Пострадавшую срочно доставили в одну из столичных больниц с подозрением на черепно-мозговую травму и серьезными ушибами по всему телу.