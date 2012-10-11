Бомжей и крыс в московском метро нет - УВД на метрополитене

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство УВД на московском метрополитене утверждает, что в подземке не осталось мест, где могли бы поселиться или прятаться асоциальные лица. Такое заявление сделал замначальника УВД на метрополитене полковник полиции Сергей Попов.

"Сейчас нет безнадзорных участков в метрополитене, никакие бомжи в метро не живут, крыс тоже нет - это все мифы", - цитирует Попова "Интерфакс".

По его словам, полиция внимательно следит за станциями, тоннелями и вентиляционными шахтами метро.

Между тем эксперты уверены, что полностью избавить московское метро и прилегающие территории от бомжей невозможно, больше всего проблем возникает с началом осеннее-зимнего сезона, когда бездомные спускаются в метров поисках тепла.

Накануне представители РЖД в качестве борьбы с асоциальными лицами предложили ликвидировать нестационарную торговлю и благоустроить территории у станций метро.

Напомним, бомжи практически исчезли с железнодорожных станций после того, как в прошлом году правительство Москвы передало в управление компании привокзальные площади, на которых и собиралась "асоциальная категория населения".