Житель Подмосковья прыгнул под поезд на станции метро "Щелковская"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На станции метро "Щелковская" 36-летний житель Московской области пытался покончить с собой, спрыгнув на рельсы перед приближающимся поездом, сообщили m24.ru в пресс-службе УВД на столичном метрополитене.

Инцидент произошел утром в пятницу около 09.50. Машинист поезда успел остановить состав, спрыгнувший на пути мужчина остался жив.

Движение на линии не могли возобновить до 10.20 минут. "Мужчину долго не могли достать, потому что он сопротивлялся и не позволял вытащить себя с путей. Сейчас его удалось поднять на платформу и с ним работают медики", – сообщил представитель полиции. Получил ли мужчина травмы после прыжка на рельсы, пока не известно.

Напомним, накануне на станции метро "Коломенская" пассажир метро потерял сознание и упал на рельсы. Его спасла следователь столичной полиции Антонина Пантелеева. Она спрыгнула на рельсы вместе с одним из очевидцев события. Вместе они успели поднять упавшего на платформу и выбраться с путей.

Пассажир получил при падении травму головы и был госпитализирован.

Руководством УВД по ЮАО принято решение о поощрении старшего лейтенанта юстиции Антонины Пантелеевой.