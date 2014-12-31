Станция метро "Рассказовка" сможет принять до 10 тысяч пассажиров в часы пик

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Станцией метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться 9,2 тысячи пассажиров сразу после открытия, а спустя несколько лет - до 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Станцию метро "Рассказовка" построят на границе двух округов - Западного и Новомосковского. Она необходима для обслуживания районов Новопеределкино, Солнцево и деревни Рассказовка.

Как отмечают в Москомстройинвесте, новая станция станет основой для транспортно-пересадочного узла "Рассказовка" (ТПУ), проект которого был одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы и отправлен на публичные слушания.

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По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в районе ТПУ будет налажена четкая и понятная навигация: автобусные остановки и остановки такси разместятся рядом с выходами из метро вдоль Боровского шоссе, трамвайные остановки будут расположены у перспективной трассы Солнцево-Бутово-Видное. Неподалеку появятся площадки общественного транспорта, планируется расширение проезжих частей, возведение подземных и надземных переходов, организация паркингов на 580 машино-мест. Кроме того, предполагается строительство многофункционального комплекса, в который войдут также школа на 810 мест и детсад на 350 мест. Общая площадь объектов ТПУ составит 340 тысяч квадрантных метров.

Напомним, метро в Новую Москву с западного направления проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка". Станция будет обслуживать жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Расположится она вдоль Боровского шоссе.

В первый участок Калининско-Солнцевской линии, который будет открыт в сентябре 2016 года, войдут станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Второй участок, включающий станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Терешково" и "Солнцево", планируют ввести в эксплуатацию в декабре того же года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллин сообщал, что после ввода в эксплуатацию участка "Раменки" - "Рассказовка" доехать до "Делового центра" можно будет за полчаса.

Добавим, до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

Анатолий Федотов