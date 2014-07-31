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31 июля 2014, 11:13

На месте снесенного рынка на "Планерной" обустроили парковку

метро парковки благоустройство наземный транспорт транспортно-пересадочные узлы рынки тпу

Фото предоставлено пресс-службой префектуры СЗАО

Территорию возле станции метро "Планерная" благоустроили. На месте снесенного рынка, располагавшегося прямо на пути следования пассажиров от подземки до автобусных остановок, появился плоскостной транспортно-пересадочный узел, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

Плоскостной ТПУ представляет из себя бесплатную автопарковку, стоянку для такси. Также здесь организована площадка для посадки и высадки пассажиров городского транспорта. Часть территории озеленили.

"Чтобы обеспечить людям комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, в прошлом году было принято решение снести рынок и обустроить на этом месте плоскостное ТПУ. Это важно было сделать как для пассажиров, так и для жителей близстоящих домов", - рассказал префект Северо-Западного округа Москвы Владимир Говердовский.

История вопроса

Рынок работал на "Планерной" с 1998 года. Людям постоянно проходилось идти к метро через торговые ряды, что было неудобно как им самим, так и продавцам. Проезд автотранспорта в районе рынка в час пик также был затруднен.


"Планерная" - это конечная станция Таганско-Краснопресненской ветки метро. Здесь делают пересадку десятки тысяч москвичей и жителей Подмосковья: суммарный пассажиропоток составляет более 70 тысяч человек в день.

Новая схема движения для ТПУ "Планерная"

В настоящее время на территории СЗАО обустроены девять плоскостных ТПУ. Они находятся возле станций метро "Сходненская", "Щукинская", "Октябрьское поле", "Строгино", "Волоколамская", "Митино", "Планерная", "Тушинская", а также у платформы "Трикотажная".

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Как ранее сообщал M24.ru, Москва собирается расширить программу строительства транспортно-пересадочных узлов. Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы появятся у недавно запланированных станций подземки, таких как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций "ускоренного" трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская". На Ленинградском шоссе планируется построить ТПУ, объединяющий в себе перехватывающую парковку, станцию водного транспорта и вертодром.

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