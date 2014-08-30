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Москва 24

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Город

30 августа 2014, 14:37

Первая торговая галерея в метро открылась на станции "Новокосино"

метро Максим Ликсутов переходы Новокосино

В переходе у станции "Новокосино" открыли первую торговую галерею

В подземном переходе у станции метро "Новокосино" открыли первую в городе торговую галерею, сообщает телеканал "Москва 24".

Стеклянные ларьки площадью от 15 до 40 квадратных метров осмотрел заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В новых торговых павильонах планируют размещать магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков. Что именно поступит в продажу, будут решать в зависимости от площади магазинов и возможностей предпринимателей.

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Как отметил заммэра, "мы хотим чтобы был приоритет товаров, произведенных в Москве, России или в странах Таможенного союза. Москвичи должны знать своих производителей", - сказал он.

Кстати, предпочтение метрополитен отдает молодому бизнесу, а контракты теперь заключают напрямую, без посредников.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене планируется отремонтировать все переходы, там также установят торговые галереи. При этом на время работ станции закрывать не будут.

Фото: Агентство "Москва"

При этом в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", первые торговые точки появятся в октябре 2014 года. Кроме того, в вестибюлях станций планируется установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).

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