В метро появятся датчики слежения за сим-картами

В метро появятся датчики слежения за SIM-картами мобильных телефонов. Когда похищенный телефон попадет в зону действия датчика, на этом участке автоматически включится камера наблюдения, и все данные о местонахождении злоумышленника попадут на пульт дежурного.

Специальные датчики будут считывать информацию о телефонах прошедших мимо людей на расстоянии 5 метров, сообщает телеканал "Москва 24". Их будут устанавливать на камеры наблюдения в вестибюлях, вагонах и станциях.

Датчики войдут в состав интеллектуальной системы безопасности, внедрение которой уже началось. Она позволит решать разные задачи - от поиска украденных мобильных телефонов до слежки за преступниками, в том числе террористами.