С 30 января пополнить "Тройку" можно через интернет-банк "Альфа-Клик"

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С 30 января пополнить карту "Тройка" можно через интернет-банк "Альфа-Клик". Новый способ позволит клиентам "Альфа-Банка" экономить время, не стоя в очереди в кассах, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Максимальная разовая сумма пополнения составляет 2500 рублей. Средства перечисляются без комиссии.
Новый способ пополнения карты доступен в интернет-банке в разделе "Оплата услуг". Перечисленные средства можно записать на карту через информационные терминалы, расположенные в вестибюлях станций метро. Для этого нужно выбрать раздел "Удаленное пополнение" и приложить карту к сканеру.
Ранее M24.ru сообщало, что пополнять карту "Тройка" можно будет при помощи нового приложения. Деньги на нее начнут поступать автоматически раз в месяц.
В приложении создадут личный кабинет с идентификацией пользователя по мобильному телефону или номеру "Тройки". Сейчас новое приложение для "Тройки" тестируется.
Пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".
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Кроме того, пополнить "Тройку" можно через сеть CyberPlat. Сделать это можно с помощью терминалов, интернет-сервисов и в розничных точках продаж.
"Тройкой" оплачивают проезд на всех видах городского транспорта Москвы. На "Тройку" также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы.
Сейчас 25 процентов всех поездок в городском транспорте оплачивается картой "Тройка".
Благодаря ей очереди в кассы метро сократились в два раза. По этой карте москвичи совершают 4 миллиона поездок в день.
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