С 30 января пополнить "Тройку" можно через интернет-банк "Альфа-Клик"

Фото: M24.ru

С 30 января пополнить карту "Тройка" можно через интернет-банк "Альфа-Клик". Новый способ позволит клиентам "Альфа-Банка" экономить время, не стоя в очереди в кассах, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Максимальная разовая сумма пополнения составляет 2500 рублей. Средства перечисляются без комиссии.

Новый способ пополнения карты доступен в интернет-банке в разделе "Оплата услуг". Перечисленные средства можно записать на карту через информационные терминалы, расположенные в вестибюлях станций метро. Для этого нужно выбрать раздел "Удаленное пополнение" и приложить карту к сканеру.

Ранее M24.ru сообщало, что пополнять карту "Тройка" можно будет при помощи нового приложения. Деньги на нее начнут поступать автоматически раз в месяц.

Где можно пополнить карту "Тройка"

В приложении создадут личный кабинет с идентификацией пользователя по мобильному телефону или номеру "Тройки". Сейчас новое приложение для "Тройки" тестируется.

Пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

Кроме того, пополнить "Тройку" можно через сеть CyberPlat. Сделать это можно с помощью терминалов, интернет-сервисов и в розничных точках продаж.

"Тройкой" оплачивают проезд на всех видах городского транспорта Москвы. На "Тройку" также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы.

Сейчас 25 процентов всех поездок в городском транспорте оплачивается картой "Тройка".

Благодаря ей очереди в кассы метро сократились в два раза. По этой карте москвичи совершают 4 миллиона поездок в день.