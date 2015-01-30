По безлимитному проездному можно будет пройти раз в 20 минут

Безлимитным проездным можно будет воспользоваться раз в 20 минут

До конца года дептранс рассмотрит ряд ограничений для безлимитных смарт-карт на 30, 90 и 365 дней. Так, власти хотят сократить число поездок по ним до 15 раз в день, а также ввести 20-минутный интервал до повторного прохода через турникет на одной станции. Об этом M24.ru рассказала замглавы ведомства Алина Бисембаева. Такие ограничения позволят сократить случаи мошенничества в общественном транспорте. Отметим, что сейчас безлимитные билеты записываются на карту "Тройка".

Специалисты "Мосгортранса" начали работу над этим проектом в ноябре 2014 года. До конца года новая система прохода по безлимитным билетам уже должна заработать. "По смарт-картам можно будет совершить не более 15 проходов в день, а при совершении второй валидации на одном вестибюле будет срабатывать задержка повторного прохода в течение 20 минут", - пояснила Бисембаева.

Она также отметила, что все эти ограничения позволят сократить случаи мошенничества по безлимитным билетам. "Согласно проведенному анализу, постоянные пассажиры, активно использующие общественный транспорт, не заметят ограничений, зато существенно снизится количество злоупотреблений, – сказала Алина Бисембаева. - Это позволит в дальнейшем предлагать выгодные условия для проезда постоянных пассажиров. Первый шаг - это снижение стоимости безлимитных билетов на 30 и 90 дней уже с 1 февраля".

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте С 1 февраля 2015 года в Москве С 1 февраля 2015 года в Москве изменятся тарифы на проезд в метро и наземном транспорте. Так, стоимость одной поездки по карте "Тройка" повысится с 28 до 30 рублей (за поездку в метро) и с 26 до 29 рублей (в наземном транспорте). Бумажный билет на одну поездку в московском метро подорожает до 50 рублей, а на две поездки — до 100 рублей. Некоторые категории билетов, наоборот, подешевеют. Так, безлимитные проездные на 30 и 90 дней станут дешевле на 15 и 10% соответственно. Проездной на 30 дней будет стоить 2 000 рублей вместо 2335 сейчас, на 90 дней — 5000 вместо 5550. "Безлимитки" на 365 дней подешевеют с 18 200 рублей до 18 000. Цена безлимитных билетов на сутки, трое и семь суток останется без изменений – 210, 400 и 800 рублей соответственно.





Заведующий кафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов сказал, что ограничения по проходам позволят со временем снизить стоимость безлимитных билетов еще больше. "Если у властей есть статистика "черных" поездок, и она, скажем, составляет 5-10% от числа всех поездок на общественном транспорте, то, исходя из этих данных, можно снизить стоимость билета, ведь затраты департамента на перевозку сократятся", - пояснил Власов.

Он также сказал, что 20-минутный интервал между проходами в одном вестибюле вполне обоснован. "Семь минут – слишком короткий перерыв, а вот 20 уже серьезный. Тем более для мошенников, которые пропускают через турникет пассажиров по своей карте за наличные", – рассказал Владимир Власов. Эксперт также отметил, что 15 поездок в день будет достаточно, так как обычно горожане ездят максимум четыре-пять раз за день.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков уверен, что введение интервала на безлимитных смарт-картах обоснованно, поскольку многие ездят по одной карте группами. "Сначала с проблемой мошенничества столкнулись, когда по социальной карте москвича ездило одновременно несколько человек, для этого ввели 7-минутный интервал. Думаю, правильно, что то же самое сделают на безлимитных картах", - сказал Янков.

Он также отметил, что 15 поездок хватит только пассажирам, чья работа не связана с разъездами. "Например, курьерам придется планировать свой маршрут так, чтобы успеть развезти все посылки за 15 поездок", - сказал Янков.

В апреле 2013 года власти разработали для пассажиров "электронный кошелек" - карту "Тройка", на которую можно записать любой из действующих тарифов. Пополнить "Тройку" можно:

через интернет - на сайте troika.mos.ru

"Яндекс.Деньги"

в кассах метро и киосках "Мосгортранса"

в кассах "Аэроэкспресса"

терминалах "Элекснет" и "Евароплат"

пунктах велопроката

Отметим, что власти намерены персонифицировать карту, чтобы в случае утери пассажиры могли ее восстановить.

Майя Соерова