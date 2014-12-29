Первую ветку "легкого метро" в Подмосковье спроектируют в 2015 году

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Проектирование "легкого" метро в Московской области начнется в 2015 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает Агентство "Москва".

"Мы получили деньги, президент поддержал, "с боями мы выбили" 150 миллионов рублей для разработки концепции. Я ставлю задачу, чтобы в 2015 году мы приступили к проектированию уже первой ветки", - сказал Воробьев.

По его словам, одну из первых веток логично было бы провести из Балашихи в Реутов, в котором уже есть станция подземного метро. Также губернатор отметил, что стоимость километра такого метро составляет 1 миллиард рублей, в то время как стоимость строительства 1 километра подземного метро равна пять миллиардов рублей.

Напомним, в прошлом году Подмосковье объявило о планах по созданию разветвленной сети скоростного внеуличного транспорта – легкого метро. В области построят хордовые железнодорожные ветки, которые свяжут между собой основные города и аэропорты. В результате нагрузка на радиальные железнодорожные линии снизится на 15%. Время пути между крупными городами и аэропортами должно сократиться в два-три раза.

В Подмосковье появится легкое наземное метро

Протяженность легкого метро составит 245 километров. Это не намного меньше длины столичной подземки, которая насчитывает 293 км. По наземному областному метро пустят современные, комфортные поезда, оборудованные для маломобильных пассажиров.

Средняя скорость движения составит 45 километров в час, максимальная – 80 километров в час. Легкое метро будет насчитывать около 50 остановок, часть из которых станут крупными транспортно-пересадочными узлами. В "часы пик" поезда будут ходить каждые 3-4 минуты.

Частично легкое метро пройдет по эстакадам. Уже выбраны примерные маршруты первых двух линий, которые построят до 2022 года: Подольск – Домодедово – Раменское и Пушкино – Ивантеевка – Щелково. Объем инвестиций в строительство наземного метро оценивается в 250 миллиардов рублей.

Планируется использовать механизм государственно-частного партнерства. Правительство Подмосковья уже ведет переговоры с канадской Bombardier, французской Alstom, немецкой Siemens и китайской CRCC.

В сентябре на заседании Минтранса РФ заявили, что сейчас прорабатываются разные варианты реализации концепции скоростного внеуличного транспорта. Важной частью проекта станет строительство отдельных линий, которые соединят Москву и Подмосковье, например, от станции метро "Планерная" до подмосковных Химок.

Кроме того, в Подмосковье может появиться подвесная монорельсовая дорога, которая свяжет Москву и Одинцово. В 2014 году было подписано соглашение о реализации проекта с немецкой компанией H-Bahn Technik GmbH.