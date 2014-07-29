Строительство метро и развязок вынесут на электронное голосование

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Реконструкцию участков МКАД и промзон, строительство метро, транспортно-пересадочных узлов и другие градостроительные проекты вынесут на голосование в приложении "Активный гражданин". Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. Таким образом власти хотят информировать москвичей о своих градостроительных планах и собрать большее число мнений, чем это позволяют сделать публичные слушания. Первый опрос запустят уже осенью.

"На первых порах горожане смогут проголосовать только за и против проекта, позднее добавится возможность высказать мнение по его отдельным параметрам. Первый опрос планируем запустить уже осенью", – сообщила Новикова.

На голосование планируется вынести такие проекты, как строительство Третьего пересадочного контура метро, транспортно-пересадочных узлов, комплексная реконструкция промзон, реконструкция участков МКАД и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Москвичи также смогут голосовать за проекты благоустройства в рамках программы "Моя улица": реконструкцию улиц, ремонт тротуаров и фасадов, создание системы городской навигации.

Опросы будут ориентированы на разную аудиторию. "Если речь идет о строительстве ФОК, то в опросе смогут принять участие только жители того района, где планируется разместить объект. В голосовании по строительству новой станции метро будут участвовать те, кто живет в прилегающих к ней районах. Строительство новых развязок или тоннелей имеет общегородское значение, поэтому есть смысл опрашивать всех желающих. При голосовании они смогут уточнить, как часто ездят по этому маршруту", – рассказала Новикова.

Опросы будут проводиться одновременно с публичными слушаниями, но не заменят их. Основная задача электронных референдумов – вовлечь как можно больше людей в обсуждение градостроительных проектов. "В публичных слушаниях даже по самым злободневным проектам участвуют несколько сотен человек", – отметила Новикова. В приложении "Активный гражданин" уже зарегистрировались 140 тысяч человек.

Механизм того, как будут суммироваться итоги голосований в приложении и в ходе публичных слушаний, сейчас прорабатывается. Но результаты электронных референдумов обязательно будут учитываться. "В "Активном гражданине" провели уже более 50 опросов, и в нескольких случаях департаментам пришлось отказаться от своих планов, так как жители их не поддержали", – заметила Новикова.

Напомним, что до 2015 года в Москве планируется реконструировать 12 развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. В рамках строительства Третьего пересадочного контура метрополитена проложат 58 километров линий и откроют 28 новых станций. Запуск второго кольца метро намечен на 2017–2018 годы. В городе намечена масштабная реконструкция промышленных зон, в результате которой их совокупная территория должна сократиться с 20 до 15 тысяч гектаров. По программе строительства пересадочных узлов планируется возвести 273 ТПУ.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин полагает, что благодаря электронным референдумам число людей, участвующих в обсуждении градостроительных проектов, вырастет с нескольких сотен до нескольких тысяч. "Самое важное, что с помощью приложения в вопросы управления городом будет вовлечена молодежь", – отметил эксперт.

При этом, по его мнению, большинство крупных проектов надо выносить на общегородской уровень. "Строительство метро оказывает влияние на весь город, и в его обсуждении должен участвовать более широкий круг людей, чем жители нескольких районов", – пояснил Бегтин.

Экс-директор НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко полагает, что голосование может дать новый импульс градостроительному развитию Москвы. "Общегородские опросы позволят собирать объективные данные по всему городу, что может дать очень интересные сведения правительству для принятия стратегических решений. Кроме того, в электронных голосованиях участвует активное молодое население, настроенное на перемены, тогда как на публичные слушания ходят, как правило, консервативные пожилые люди", – отметил эксперт.

По словам Ткаченко, для грамотного электронного голосования по вопросам градостроительства людям необходимо предоставлять всю информацию, аналогичную той, которая публикуется перед публичными слушаниями. "Это полное технико-экономическое обоснование проекта, макет объекта, высотность постройки или глубина, если речь идет о подземном строительстве", – пояснил эксперт.

Сервис для проведения электронных референдумов "Активный гражданин" был запущен в конце мая 2014 года. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Москвичи участвовали в решении вопроса о возвращении ВВЦ исторического названия – ВДНХ и судьбе Шуховской башни.



За участие в опросах пользователям начисляют баллы. Набрав 1000 баллов, можно получить статус "активного гражданина" и доступ к магазину бонусов, чтобы обменять накопленные очки на бесплатные услуги велопроката, парковочные часы, билеты в кино, театры и музеи. В будущем в качестве вознаграждения за активное участие в жизни города москвичи смогут рассчитывать на деловые завтраки с мэром и членами столичного правительства.

Дарья Миронова