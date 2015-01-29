Карту "Тройка" можно будет пополнять с помощью нового приложения

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Пополнять карту "Тройка" можно будет при помощи нового приложения. Деньги на нее начнут поступать автоматически раз в месяц, сообщил заместитель начальника московского метро по работе с пассажирами Юрий Дегтярев.

Как передает корреспондент M24.ru, в приложении создадут личный кабинет с идентификацией пользователя по мобильному телефону или номеру "Тройки". Сейчас новое приложение для "Тройки" тестируется.

Напомним, что пополнить электронный кошелек транспортной карты "Тройка" также будет возможно в банкоматах Банка Москвы. Услуга будет доступна почти в тысяче банкоматов, в том числе установленных в метро.

Чтобы пополнить "Тройку" с помощью банкомата, в меню устройства необходимо выбрать раздел "Оплата "Тройки". Внести средства на транспортную карту можно как наличными, так и при помощи банковской карты любого банка. Зачисление средств проходит без комиссий.

В московском метро поставят 223 банкомата, в которых можно будет пополнить карту "Тройка", оплатить парковку и штрафы ГИБДД. Уже в апреле установят 103 таких устройства.

"Мосгорсправка": Карта "Тройка"

Кроме того, пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

Ранее сообщалось, что пополнить "Тройку" можно через сеть CyberPlat. Сделать это можно с помощью терминалов, интернет-сервисов и в розничных точках продаж.

В состав CyberPlat входят розничные сети операторов связи, магазины цифровой техники, а также сайты провайдеров и банков-партнеров сети. Помимо этого, в Москве и Подмосковье установлены терминалы сети.

Где можно пополнить карту "Тройка"

К весне "Тройку" также можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

"Тройкой" оплачивают проезд на всех видах городского транспорта Москвы. На "Тройку" также можно записать билеты на городской транспорт, билеты на электрички, аэроэкспрессы.

Сейчас 25 процентов всех поездок в городском транспорте оплачивается картой "Тройка".

Благодаря карте "Тройка" очереди в кассы метро сократились в два раза. По этой карте москвичи совершают 4 миллиона поездок в день.