Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

29 января 2015, 18:02

Москвичи заново выберут оформление вестибюля станции "Китай-город"

метро вестибюли Китай-город станции метро Активный гражданин

Фото: ag.mos.ru

Москвичи повторно выберут стиль оформления станции "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии метро. Соответствующий опрос сейчас проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Вестибюль станции благоустроят в этом году.

Проекты нового оформления уже выносились на обсуждение, однако мнения москвичей разделились: оба варианта благоустройства набрали по 48% голосов. Поэтому объявляется повторное голосование, но с дополнительными фотографиями и экспертными мнениями.

Участникам предлагается ответить на вопрос: "Какой из вариантов благоустройства станции метро "Китай-город" вы считаете наиболее привлекательным?".

Решения нового интерьера вестибюля "Китай-города" разработали с учетом близости станции к Политехническому музею.

В первом варианте там хотят подвесить оригинальные конструкции на потолке. Центральную часть предлагают выполнить в виде механических часов из мелкой сетки. Облицевать стены дизайнеры хотят полированной сталью, на которую нанесут фамилии известных российских ученых.

Фото: ag.mos.ru

Второй вариант предполагает размещение в центре зала светильника в виде часового механизма. Пол предлагают выложить серым гранитом, а в центре устроить круг из красного камня. Кассовую зону вестибюля осветят современные светильники из матового стекла.

Участники проекта "Активный гражданин" выбирали оформление и для станции "Китай-город" Калужско-рижской линии метро. Первый вариант набрал большинство голосов – 55%. Он предусматривает облицовку стен и потолка эмалированной сталью светло-зеленого цвета. Вставки рисунков в виде стволов деревьев символизируют новый парк "Зарядье", который будет открыт рядом с выходом из метро на месте снесенной гостиницы "Россия".

Фото: ag.mos.ru

Второй вариант набрал 39% голосов. Его авторы предлагали нейтральное цветовое решение – интерьер вестибюля выдержан в холодных тонах. Главным украшением должны были стать потолочные светильники в виде переплетающихся ветвей деревьев.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Напомним, впервые выбрать дизайн вестибюлей станции метро и "Китай-город" москвичам предложили в ноябре 2014 года. В 2015 году в московском метрополитене стартовала программа реконструкции и капитального ремонта вестибюлей станций. Планируется заменить напольное и потолочное покрытие, а также обновить систему освещения и навигации.

История вопроса

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать