Москвичи заново выберут оформление вестибюля станции "Китай-город"

Фото: ag.mos.ru

Москвичи повторно выберут стиль оформления станции "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии метро. Соответствующий опрос сейчас проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Вестибюль станции благоустроят в этом году.

Проекты нового оформления уже выносились на обсуждение, однако мнения москвичей разделились: оба варианта благоустройства набрали по 48% голосов. Поэтому объявляется повторное голосование, но с дополнительными фотографиями и экспертными мнениями.

Участникам предлагается ответить на вопрос: "Какой из вариантов благоустройства станции метро "Китай-город" вы считаете наиболее привлекательным?".

Решения нового интерьера вестибюля "Китай-города" разработали с учетом близости станции к Политехническому музею.

В первом варианте там хотят подвесить оригинальные конструкции на потолке. Центральную часть предлагают выполнить в виде механических часов из мелкой сетки. Облицевать стены дизайнеры хотят полированной сталью, на которую нанесут фамилии известных российских ученых.

Фото: ag.mos.ru

Второй вариант предполагает размещение в центре зала светильника в виде часового механизма. Пол предлагают выложить серым гранитом, а в центре устроить круг из красного камня. Кассовую зону вестибюля осветят современные светильники из матового стекла.

Участники проекта "Активный гражданин" выбирали оформление и для станции "Китай-город" Калужско-рижской линии метро. Первый вариант набрал большинство голосов – 55%. Он предусматривает облицовку стен и потолка эмалированной сталью светло-зеленого цвета. Вставки рисунков в виде стволов деревьев символизируют новый парк "Зарядье", который будет открыт рядом с выходом из метро на месте снесенной гостиницы "Россия".

Фото: ag.mos.ru

Второй вариант набрал 39% голосов. Его авторы предлагали нейтральное цветовое решение – интерьер вестибюля выдержан в холодных тонах. Главным украшением должны были стать потолочные светильники в виде переплетающихся ветвей деревьев.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Напомним, впервые выбрать дизайн вестибюлей станции метро и "Китай-город" москвичам предложили в ноябре 2014 года. В 2015 году в московском метрополитене стартовала программа реконструкции и капитального ремонта вестибюлей станций. Планируется заменить напольное и потолочное покрытие, а также обновить систему освещения и навигации.