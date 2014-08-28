Метро меняет график приема анкет на социальные карты для школьников и студентов

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С 1 сентября по 30 ноября в метро изменится график работы касс по приему анкет-заявок на изготовление и выдачу соцкарт для школьников и студентов, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, в этот период кассы будут работать в будни с 10.00 до 19.00 и с 20.00 до 21.30, а в выходные с 10 до 17 часов. При этом перерыв будет с 14.00 до 14.45. Стоит отметить, что сейчас анкеты-заявки принимают только в будни с 10 до 19 часов. Выдают карты в то же время, а также в выходные и праздничные дни с 10 до 17 часов.

С полным списком станций, где принимают заявки на изготовление и выдачу соцкарт для учащихся и студентов, можно ознакомиться на сайте Московского метрополитена.