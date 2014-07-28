На МКЖД построят "вертикальный город", как в Сингапуре

На севере Москвы построят транспортный "вертикальный город"

На Малом кольце Московской железной дороги появится ТПУ в виде "вертикального города" - "Окружная" в северном округе, рядом с Дмитровским шоссе. Новая станция метро "Окружная" на Люблинско-Дмитровской линии, две одноименные станции - Савеловского направления железной дороги и МКЖД, а также автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. Такие объекты есть в Гонконге и Сингапуре, рассказал M24.ru первый заместитель гендиректора ОАО "МКЖД" Алексей Зотов. Всего до конца 2015 года на МКЖД построят 32 ТПУ. Интерес к строительству проявляют в том числе иностранные компании - из Чехии, Австрии, Турции и Китая. ОАО "МКЖД" также ведет переговоры с 54 российскими девелоперами, которые могут инвестировать в постройку ТПУ, а затем сдавать площади под коммерческие цели.

"Самый сложный участок – ТПУ "Окружная". Там будут пересекаться Савеловское направление Московской железной дороги и МКЖД, а также появится станция метро "Окружная" и две остановки общественного транспорта. Они будут расположены на разных уровнях, а пешеходы смогут перемещаться между ними на лифтах и эскалаторах. Получится "вертикальный город" – такой слоеный пирог из нескольких уровней. Для Москвы это новый проект. "Вертикальные города" есть в Сингапуре и Гонконге", - рассказал Зотов.

Главный архитектор ОАО "МКЖД" Тимур Башкаев пояснил M24.ru, что транспортные терминалы будут находиться на трех уровнях: под землей, на земле и на эстакаде.

"Под землей строится станция метро. Над ней сейчас проходит Савеловская железная дорога по насыпи. Мы планируем убрать насыпь и сделать вместо нее эстакаду, по которой будут ходить электрички, высотой 6-7 метров. А под эстакадой, в освободившемся от насыпи пространстве, сделать площадку для общественного транспорта: разворотные круги, автобусные остановки", - сказал Башкаев.

Таким образом, Люблинско-Дмитровская линия метро пойдет под землей, над ней будут курсировать поезда МКЖД, а еще выше - на эстакаде - пригородные электрички.

"Пассажиры приезжают на станцию МКЖД, поднимаются на эскалаторах на верхний уровень, проходят на территорию ТПУ и там уже могут сесть либо на радиальную ветку железной дороги, либо спуститься вниз – к остановкам наземного транспорта или на станцию метро", - заключил Башкаев.

Коммерческие объекты – кафе, торговые центры - могут расположиться как на земле, так и на уровне эстакады - в зоне станции пригородных поездов МЖД. Отметим, что недавно департамент транспорта Москвы разработал перечень объектов инфраструктуры, которые можно размещать на ТПУ. В этот список, помимо транспортных объектов, также вошли многоэтажные и подземные паркинги, автопарки, офисы, фитнес-центры, медицинские, реабилитационные и образовательные центры. .

Напомним, недавно ОАО "МКЖД" объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 32 ТПУ. Работы должны быть завершены к 28 декабря 2015 года. Объем строительства технологических площадей составит 140 тысяч кв. метров. Максимальная цена контракта– 18,2 млрд рублей. По словам Зотова, подрядчиком на строительство транспортной инфраструктуры может выступить как российская, так и иностранная компания. Интерес к участию в конкурсе уже проявляли чешские, австрийские, турецкие и китайские компании.

ОАО "МКЖД" также намерена привлечь инвесторов к строительству ТПУ. "Мы заключили соглашения о конфиденциальности с 54 компаниями, которые являются крупнейшими игроками на рынке недвижимости. Предложили условия, на которых они смогут участвовать в проекте. Девелоперы, вложив средства в строительство ТПУ, смогут построить там коммерческие объекты", - сказал Зотов. Ранее в стройкомплексе Москвы заявляли, что примерный объем инвестиций в проект может составить 140 млрд рублей.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что при выборе планировочного решения ТПУ надо соблюдать баланс интересов между пассажирами и инвесторами. Так, если переходы на разных уровнях "вертикального города" будут слишком длинными, то пассажиры будут искать другие пути, ходить через рельсы и так далее.

"Если остановка МКЖД и автобуса находятся на одном уровне, то логичнее совершать переход по поверхности земли. Вертикальные маршруты должны быть короткими и удобными, иначе пассажиры будут обходить через заборы, искать другие выходы. Цель инвестора в том, что чтобы пассажир как можно больше времени проводил в ТПУ, чтобы его маршрут был длинным. Тогда он посетит как можно больше магазинов и кафе, оставит в них деньги. Интерес же пассажира в том, чтобы маршрут был максимально короткий, без лишних переходов", - отметил Чекмарев.

Генеральный директор группы компаний "Гео Девелопмент" Максим Лещев полагает, что в проект могут инвестировать компании, которые занимаются строительством крупных торговых центров. "Я думаю, что 54 компании - это не полный перечень, он еще будет расширяться", - заявил эксперт.

Что касается коммерческого использования площадей, то, по словам Лещева, на ТПУ могут открыть магазины, банки, офисы, а также коммерческие перехватывающие парковки. "Выбор довольно велик, поскольку пассажиропоток предполагается высокий", - отметил экономист.

Напомним, в марте этого года ГК "Пионер" объявила о том, что будет участвовать в строительстве ТПУ "Ботанический сад". Там вместе с пересадочным узлом на площади 25,3 га появится жилой комплекс, апарт-отель YE’S, торговые и офисные центры. Объем инвестиций составит 35 млрд рублей, из них 23 млрд рублей пойдут на строительство жилья. Также в июле этого года о своем желании вложить средства в ТПУ "Саларьево" заявил совледелец ГК "ПИК" Сергей Гордеев. Суммарная площадь застройки составит 460 тысяч кв метров, там появится парковка на 7 тысяч машино-мест.

ТПУ на Малом кольце МЖД должны связать районы Москвы в единый транспортный контур. Они будут иметь пересадки на 16 станций метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Пассажиропоток составит до 300 млн пассажиров в год. В сутки по МКЖД будет ходить 100 пар поездов, интервал между ними составит 6 минут. На каждом ТПУ откроют велопарковки и велопрокат.

В конце прошлого года ГУП "Московский метрополитен" объявило конкурс на организацию перевозок по МКЖД. Контракт с оператором планируется заключить на 15 лет. Стоимость договора превысит 58 млрд рублей. Оператора могли выбрать в феврале, однако проведение тендера несколько раз переносилось. По последним данным, победителя объявят в сентябре.

София Сарджвеладзе, Дарья Миронова